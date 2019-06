Goldman Sachs antecipa duas descidas de juros nos EUA em 2019

O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (Fed) dos EUA reduza a taxa de juro de referência para o país em 25 pontos base nas reuniões de julho e de setembro, não excluindo o cenário de uma descida maior, de 50 pontos, "se as notícias desapontarem", considera o banco de investimento citado pela Bloomberg.

Esta previsão surge como uma mudança significativa nas estimativas do Goldman Sachs, que não antecipava qualquer alteração nos juros este ano.

Os economistas que assinam a nota de análise explicam que o cenário base é de um corte de 25 pontos base nas duas reuniões, mas uma vez que os responsáveis da Fed parecem ser cada vez mais influenciáveis pelas expectativas do mercado de dívida, o corte poderá ser de maior dimensão.