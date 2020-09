Mersch: BCE deve limitar o seu poder de emergência para responder a crises temporárias

Leia Também BCE passa a aceitar obrigações verdes como garantia nos programas de compra

BCE poderá fazer uma revisão aos seus programas atuais de compra de ativos no próximo mês, para além do PEPP, conferindo ainda mais flexibilidade à sua atuação.





Apesar de não ser totalmente claro sobre quais serão as possíveis alterações, as mudanças poderão passar por uma extensão do prazo referente ao programa de compras pandémico e injetar mais flexibilidade aos restantes programas em vigor antes do PEPP - lançado em março e cujo montante total foi alargado para 1,35 biliões de euros em junho.





Um valor bem superior ao peso no PIB de 36,3% dos ativos que constam no balanço da Reserva Federal dos Estados Unidos, mas ainda bem abaixo dos 135,3% do envelope acumulado pelo Banco do Japão.