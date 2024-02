AD promete revogar “medidas erradas do Mais Habitação” e quer parcerias com privados para ter mais casas

há 5 min. 16h58

AD propõe contratos temporários com médicos de família reformados

Na área da saúde, a Aliança Democrática propõe um conjunto alargado de medidas para "combater as desigualdades no acesso à saúde", desde novos incentivos aos médicos para o interior e a abertura, em projeto-piloto, de Unidades de Saúde Familiares (USF) do tipo C, ou seja, de gestão privada.



No caso dos médicos de familia querem garantir até ao final de 2025 que todas as famílias têm um clínico. Para isso contam com a celebração de "contratos temporários com médicos de família aposentados ou privados", uma ideia que já foi defendida pelo atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, mas que não avançaram.



Tal como ficou pelo caminho a constituição de USF do tipo C. Neste caso, a AD promete projetos-piloto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Trata-se de um modelo de gestão privada que já está prevista na lei, mas que nunca avançou.



Para assegurar consultas para todos, a coligação quer "garantir a emissão do "voucher consulta de especialidade, com liberdade de escolha do prestador pelo utente quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido".



Para atrair médicos para zonas mais carenciadas, sobretudo no interior do país, a AD promete "um novo conjunto de incentivos para atração de profissionais de saúde, em articulação com as autarquias locais", mas sem detalhar que tipo de incentivos.