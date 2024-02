PS promete garantia bancária para compra de casa por pessoas até aos 40 anos. Siga em direto

há 17 min. 18h36

"O Banco de Fomento não funciona"

Pedro Nuno Santos dedicou largos minutos a sublinhar a importância da economia e defendeu a necessidade de dar mais poder a essa área num futuro governo, com reforço dos instrumentos ao dispor do ministro da Economia.



O líder do socialista não teve receio de criticar a ação do governo de Costa ao assumir que "o Banco de Fomento não funciona". Repetiu, aliás, essa frase para enfatizar o falhanço do modelo.



"Vamos ser claros e frontais, assumir de frente: o Banco de Fomento não funciona. O Banco de Fomento não funciona e não vale a pena continuar a escondê-lo", começou por dizer Pedro Nuno Santos, referindo que "basta falar com os empresários para perceber que foram poucos os que tiveram sucesso" na relação com aquela instituição financeira do Estado cujo objetivo é capitalizar as empresas e suprir as falhas de financiamento da economia.



No entender do líder socialista, "temos de revistar o Banco de Fomento a sério, olhar para outros exemplos na Europa e perceber porque não está a funcionar".



Pedro Nuno Santos lamentou também o facto de haver queixas de empresários que perdem encomendas de clientes estrangeiros por dificuldades em se financiarem.



Nesse sentido, defendeu que "temos de estar ao lado das empresas para que elas possam jogar com as mesmas regras que os seus concorrentes".





Regresso da AICEP à Economia



Pedro Nuno Santos defendeu também o. Atualmente, aquele organismo de diplomacia económica está sob a alçada dos Negócios Estrangeiros.

"Quero um Ministério da Economia com força. Connosco o AICEP está no Ministério da Economia", defendeu Pedro Nuno, explicando que o seu objetivo é que "o Ministério da Economia se apresente perante os empresários com todos os instrumentos necessários à economia".