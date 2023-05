"Não me recordo se falei ou não do SIS à senhora ministra da Justiça”

"Eu não estava no ministério quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao senhor primeiro-ministro. O senhor ministro estava, penso que a conduzir, e não atendeu. Liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do secretário de estado, também junto do primeiro-ministro, da Modernização Administrativa", relatou. Nesse telefonema, foi-lhe dito que "devia falar com a ministra da Justiça", o que garantiu ter feito.



"Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos", explicou, referindo-se ao SIS e à Polícia Judiciária.

O ministro das Infraestruturas diz que não se recorda de ter falado com a ministra da Justiça sobre a intervenção do SIS no caso da recuperação do computador do ex-adjunto.Aos deputados, João Galamba disse esta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito que o contacto com o SIS partiu da sua chefe de gabinete, que esta quarta-feira indicou o mesmo.Na conferência de imprensa que deu para esclarecer o caso, dois dias antes de ter apresentado a sua demissão (que não foi aceite pelo primeiro-ministro), João Galamba tinha dado a entender que teria articulado a intervenção do SIS com o gabinete de primeiro-ministro e com a ministra da Justiça.Na conferência de imprensa de 29 de abril, o ministro deu a entender que a decisão de envolver o SIS foi coordenada com o gabinete do primeiro-ministro e com a ministra da Justiça.Contudo, a ministra da Justiça esclareceu ontem que apenas falou com o ministro das Infraestruturas sobre o envolvimento da PJ, numa declaração interpretada como sendo contraditória entre os dois membros do Governo."Não me recordo se falei do SIS ou não à senhora ministra da Justiça", disse esta quinta-feira João Galamba, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito.João Galamba revelou ainda que também falou nessa noite com o ministro da Administração Interna. "Liguei ao MAI porque queria relatar esse facto à PSP", o que terá feito através do diretor nacional.Notícia atualizada com mais informação às 19:45