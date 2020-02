Costa e Rio discutem "mentiras" sobre linha circular do Metro

O presidente do PSD iniciou o debate quinzenal a perguntar ao primeiro-ministro se a suspensão da linha circular do metro de Lisboa aprovada pelo Parlamento significa ou não perda dos fundos europeus previstos para o projeto e se já foram pagas expropriações para acusar o ministro do Ambiente de "mentir aos portugueses". Costa admite não saber se foram pagas expropriações e acusa Rio de ser "leviano".