Metro de Lisboa diz que compra de novos comboios é independente da linha circular

O Metropolitano da capital garante que o contrato assinado no passado sábado com o consórcio da Stadler e da Simens "visa a modernização do atual sistema de sinalização ferroviária e o aumento da frota da empresa".

O Metropolitano de Lisboa garantiu esta quinta-feira que o contrato e a adjudicação do contrato para a aquisição de novas composições e sistema de sinalização são "independentes" do concurso lançado, no âmbito da expansão da rede, para o prolongamento das Linhas Amarela e Verde, que permitirão criar uma linha circular, projeto que o Parlamento entendeu suspender.