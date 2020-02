Metro de Lisboa sai em defesa da linha circular

O Metropolitano de Lisboa garante que a criação da linha circular, projeto que o Parlamento entendeu suspender no âmbito das alterações ao Orçamento do Estado para 2020, "é a solução técnico-económica e ambiental mais favorável, permitindo uma maior utilização dos modos ferroviário e fluvial e a redução progressiva da utilização do transporte individual, promovendo a redução substancial de entrada de viaturas em Lisboa".





Numa nota enviada esta terça-feira, a empresa liderada por Vítor Domingues dos Santos salienta que se os estudos realizados em 2017 apontavam para o acréscimo de procura estimada, para o primeiro ano completo após entrada em exploração, de 8,9 milhões de passageiros, esse número foi atualizado em 2019 para um total de 14,9 milhões de passageiros, tendo presente, entre outros, o crescimento do movimento de turistas em Lisboa.