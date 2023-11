De Espanha a Itália: demissão de Costa é notícia além-fronteiras

Leia Também António Costa: "É uma etapa da vida que se encerra"



Em causa está um processo que investiga os negócios do hidrogénio e do llítio e que já fez cinco detidos, entre os quais Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, e Lacerda Machado, um dos amigos mais próximos de Costa.Numa comunicação ao país, ao início desta tarde, António Costa anunciou que apresentou a demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que não se voltaria a recandidatar. "É uma etapa da vida que se encerra", afirmou, assegurando que cessa funções de "cabeça erguida" e de "consciência tranquila". A polémica com o agora primeiro-ministro demissionário e outros membros do Executivo, como o ministro das Infraestruturas, João Galamba, instalou-se esta manhã, quando foi conhecido que as autoridades estavam a levar a cabo buscas em diferentes ministérios e nas residências de António Costa, João Galamba e Duarte Cordeiro, atual ministro do Ambiente.

O caso de alegada corrupção que atingiu António Costa, conhecido esta terça-feira e que levou o governante a apresentar demissão do cargo de primeiro-ministro , é notícia além-fronteiras. Desde o espanhol El Economista ao italiano La Repubblica, a demissão do governante português não passou despercebida.No caso da agência de notícias Bloomberg e o jornal Politico a notícia é mesmo a que mais destaque merece, sendo a primeira que os visitantes do site encontram."Primeiro-ministro português António Costa demite-se enquanto crise de corrupção explode", escreve também o Financial Times No país vizinho, tanto o El País como o El Economista dão conta da demissão por "possível corrupção em várias adjudicações". Também em França o caso português não passa despercebido, com o Le Monde e o Le Echos a reportarem o acontecimento.