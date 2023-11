AICEP alvo de buscas na investigação ao negócio do lítio

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) também foi alvo de buscas no âmbito da investigação sobre os negócios do lítio e do hidrogénio."A AICEP confirma que esta terça-feira, dia 7, estiveram nas instalações de Lisboa autoridades competentes no âmbito de uma investigação que está a decorrer, tendo sido prestada toda a colaboração solicitada", afirmou, em resposta ao Negócios.O organismo presidido por Filipe Santos Costa acrescenta que não foram constituídos arguidos.