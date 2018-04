Deputado brasileiro confirma acordo para que Lula se entregue

O deputado federal Orlando Silva esteve com Lula da Silva esta manhã e, segundo a Folha de São Paulo, confirmou a existência de um acordo para que o ex-presidente brasileiro se entregue às autoridades.

"A decisão judicial será cumprida. Espero que com dignidade", afirmou o deputado citado pelo jornal brasileiro. E confirmou o acordo para que Lula da Silva se apresente após a missa em memória da mulher, Marisa Letícia. A missa estava marcada para as 09h30 (hora do Brasil) mas está mais de uma hora atrasada.

"Ele (Lula) está mais a consolar as pessoas que vão conversar com ele do que a ser consolado", acrescentou o mesmo deputado. Segundo o jornal brasileiro, este será, aliás, o motivo para que a missa esteja atrasada. O estado emocional dos filhos terá impedido que a missa tenha começado.

Orlando Silva contou ainda que Lula da Silva está acompanhado dos filhos, netos e bisneta.