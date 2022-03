Donald Trump promete que vai voltar à Casa Branca em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Donald Trump prometeu este domingo aos seus apoiantes que vai regressar à Casa Branca em 2024. "Com o apoio de todos nesta sala, vamos retomar a Câmara, vamos retomar o Senado, vamos retomar o nosso país e, ainda mais importante, em 2024 vamos recuperar a nossa linda Casa Branca", disse o ex-presidente americano, citado pelo The Independent.



"Vocês tiveram um presidente que pôs sempre a América em primeiro lugar. Estarei de volta e seremos melhores e mais fortes do que nunca", acrescentou.

Apesar de ainda não ter apresentado nenhuma candidatura formal, Donald Trump tem dado fortes indícios de que isso irá acontecer.