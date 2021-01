Marcelo ouve partidos pelo telefone sobre estado de emergência e aguarda resultado do terceiro teste

Leia Também Segundo teste a Marcelo dá negativo e presidente aguarda confirmação em isolamento

Impedido de falar pessoalmente com os líderes dos partidos com assento parlamentar por estar em isolamento profilático, Marcelo Rebelo de Sousa vai conversar telefonicamente com as principais forças políticas acerca da renovação do estado de emergência.De acordo com uma nota publicada no site da presidência da República, o Presidente "já realizou novo teste com o INEM, cujo resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas, e vai esta tarde consultar telefonicamente os partidos políticos sobre a renovação do estado de emergência".O teste em causa é o terceiro realizado nas últimas horas por Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de um primeiro teste positivo à covid-19, o Presidente da República efetuou um segundo teste cujo resultado foi negativo. Aguarda agora para conhecer o resultado do teste feito com o INEM.Marcelo pretende ouvir a opinião dos partidos sobre o decreto presidencial para prolongar o estado de emergência, sendo que o regime de exceção atualmente em vigor termina no final do dia 15 de janeiro.Devido ao agravamento da situação pandémica à razão de 10 mil novos casos por dia, tanto o Presidente como o Governo já deram indicação de que o próximo estado de emergência vai enquadrar um confinamento mais restritivo e aproximado daquele que foi observado na resposta à primeira vaga da pandemia, em março e abril do ano passado.Já esta manhã, durante a reunião com especialistas em saúde pública realizada na sede do Infarmed - que Marcelo seguiu por videoconferência -, foi sublinhada a possibilidade de o número de novos casos de covid aumentar, dentro de duas semanas, para cerca de 14 mil por dia, o que confirma um acentuado aumento do nível de contágios.Dada a situação, as novas regras mais restritivas - como, por exemplo, o encerramento da generalidade dos estabelecimentos comerciai não alimentares - deverão entrar em vigor já na quinta-feira, 14 de janeiro, antes ainda de findar o atual estado de emergência como forma de assegurar uma resposta o mais célere possível à degradação da pandemia no país.O Governo reúne-se esta quarta-feira para decidir quais as medidas que irão vigorar pelo menos nos 15 dias de duração do próximo regime de excecionalidade, um encontro que vai decorrer já depois de a Assembleia da República dar luz verde ao decreto do Presidente para prolongar o estado de emergência. A aprovação contará, em princípio, com os votos favoráveis do centrão (PS e PSD).(Notícia atualizada)