Maria Luís Albuquerque fora das listas do PSD

Hoje à tarde realizou-se uma segunda reunião entre membros da distrital de Setúbal e representantes da Comissão Política Nacional, na qual foi confirmado que a direção iria apontar o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, como 'número dois' por aquele círculo, nome que não tinha sido indicado pelas estruturas locais.

De acordo com fontes distritais, para o PSD/Setúbal Maria Luís Albuquerque teria de ser "pelo menos" número dois, depois de o seu nome ter sido aprovado por quase unanimidade numa reunião da distrital realizada a 26 de junho, e de o presidente do PSD, Rui Rio, ter anunciado como cabeça de lista por este círculo o vereador Nuno Carvalho.

Por essa razão, as mesmas fontes distritais consideram que a escolha de Negrão para número dois pela direção "é um afastamento" da ex-ministra das Finanças, que não aceitaria ser candidata a deputada por outro círculo.

Contactada pela Lusa, fonte da direção do PSD confirmou a indicação do líder parlamentar do PSD para segundo candidato por Setúbal e que o nome de Maria Luís Albuquerque "não consta" dos restantes nomes propostos pela distrital.

A Lusa tentou contactar a ex-ministra das Finanças, até agora sem sucesso.