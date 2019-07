PSD propõe deslocalizar serviços públicos relevantes para fora das grandes cidades

A descentralização é uma das apostas do PSD para a próxima legislatura, propondo a "deslocalização progressiva de serviços públicos relevantes para fora das maiores áreas metropolitanas", compensando as pessoas sempre que necessário, revela o Programa Eleitoral do PSD.

No documento, que será votado hoje à noite no Conselho Nacional do partido, em Guimarães, distrito de Braga, é referido que apesar do enorme salto em termos de desenvolvimento económico no país nas últimas décadas, "os desequilíbrios territoriais continuam a acentuar-se, com muitas regiões a perderem população, dinamismo social e atividade económica".