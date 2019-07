Rodrigo Gonçalves recusou convite para ser 12.º pela lista de Lisboa do PSD

Questionado pela Lusa sobre as notícias que davam conta da possibilidade de ser candidato a deputado por Lisboa, Rodrigo Gonçalves confirmou o convite por parte da direção do PSD, mas afirmou ter recusado.

"Recusei o 12.º lugar. Não me revejo na estratégia de exclusão que está a ser levada a cabo pela direção nacional. O partido ou muda de vida e começa a unir mesmo os que têm posições diferentes ou então dificilmente ganharemos eleições", disse.

Ainda assim, Rodrigo Gonçalves assegurou que "estará na linha da frente a defender o PSD" nas próximas eleições legislativas.

Questionado por que recusou o convite, o ex-colaborador de Rui Rio na comunicação do partido considera que o 12.º lugar não seria compatível com o apoio que deu ao projeto do presidente do PSD.

"Não é um lugar compatível com o que eu acho que mereço pela entrega, contributo e dedicação ao projeto político de Rui Rio", declarou.