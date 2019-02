Marques Mendes: Pedro Nuno Santos “rouba” transportes ao Ambiente

A candidatura de Pedro Marques às eleições europeias vai provocar algumas alterações no Governo. E este poderá não ser o único ministro candidato do PS à Europa, revela Marques Mendes. Pedro Nuno Santos ficará com as Infraestruturas, incluindo os transportes urbanos, e Mariana Vieira da Silva deverá ficar com os Assuntos Parlamentares.

Pedro Marques será o cabeça de lista do PS para as eleições ao Parlamento Europeu, mas " pode não ser o único a sair", revelou Luís Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC. A Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, poderá também ser candidata nas eleições europeias, que vão decorrer em maio. O comentador diz ainda não ser uma decisão fechada, mas "é uma hipótese séria".

E, neste contexto, haverá uma míni-remodelação governamental. O Ministério das Infraestruturas e do Planeamento, atualmente liderado por Pedro Marques, será dividido em dois.

O Ministério das Infraestruturas ficará a cargo de Pedro Nuno Santos, que "não ficará com os Fundos Estruturais", mas vai ganhar a área dos transportes urbanos, atualmente dentro do Ministério do Ambiente.

Já o Ministério do Planeamento ficará sob a alçada do atual secretário de Estado Nelson de Souza. Este responsável é, segundo Marques Mendes, muito próximo de António Costa, tendo já trabalhado na Câmara Municipal de Lisboa. E será neste Ministério que ficarão os fundos da União Europeia.

Mariana Vieira da Silva, atualmente secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, ficará com os Assuntos Parlamentares.

Marques Mendes diz que o Governo vai apresentar a proposta ao Presidente da República logo a seguir à Convenção Nacional do PS, que vai decorrer no dia 16 de fevereiro. E a tomada de posse dos novos governantes poderá acontecer logo no dia 18.



Fora da lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu estará Francisco Assis, adianta Luís Marques Mendes.