Montenegro admite aliança pré-eleitoral com o CDS

Luís Montenegro, líder do PSD, responde aos ataques do PS e diz, em entrevista à CMTV, que está pronto para governar, mas que só o fará se ganhar as eleições. "Só serei primeiro-ministro se ganhar as eleições e não irei liderar um Governo com base no apoio político do Chega", explica.



O líder do PSD esclarece que nunca falou com André Ventura sobre uma possível aliança entre os dois partidos. "Se houver necessidade de um governo que não tenha maioria absoluta, a questão que se coloca não é o que faz o PSD, mas sim o que fazem os outros partidos. O cenário em que estamos a trabalhar é conquistar uma maioria absoluta de mandatos", acrescenta.





Montenegro explica que pretende conseguir melhores salários para os portugueses e pensionistas com melhores pensões e enumera alguns dos problemas que o País enfrenta hoje em dia: "São os jovens casais que querem ter acesso à habitação e não têm, são as pessoas que querem cuidados de saúde e não têm, são os alunos que precisam de professores".O líder do PSD explica que a maior valorização dos pensionistas aconteceu com o Partido Social-Democrata. "Chega a ser indigno ver o PS acusar o PSD de cortes nos salários e nas pensões quando o PS nos negou, em 2011, um caderno de encargos", atira. Luís Montenegro diz que o objetivo até 2028 será que o valor das pensões - que não tenha outras fontes de rendimento - aumente para 820 euros e, numa segunda legislatura, fazer equivaler as pensões ao salário mínimo nacional.Montenegro afirma que o PSD quer mudar a fiscalidade diminuindo em dois terços a tributação dos jovens.Sobre a ausência de Pedro Passos Coelho no congresso do PSD, Luís Montenegro esclarece que não esteve no congresso porque não podem estar todos em todo o lado.