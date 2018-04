"Não foi um défice conseguido com mais austeridade. Foi graças ao fim da austeridade"

Miguel Baltazar/Negócios

"Não foi um défice conseguido à custa de mais austeridade. Não foi alcançado apesar do virar de página da austeridade. Foi conquistado graças ao fim da austeridade", disse o primeiro-ministro, António Costa, no arranque do debate quinzenal, esta quarta-feira, na Assembleia da República.







O primeiro-ministro abriu o debate quinzenal com um discurso que procurou responder à esquerda e à direita política. António Costa lembrou um conjunto de medidas de reposição de rendimentos que foram acordadas com Bloco de Esquerda e PCP, como foi o caso da reposição do horário de 35 horas para os funcionários públicos, a eliminação dos cortes salariais, a eliminação da sobretaxa de IRS, ou do aumento do salário mínimo nacional."Foi graças a estas medidas que conseguimos o défice que obtivemos", frisou Costa. "Na base destes resultados não está qualquer corte nem a falta a qualquer compromisso assumido na Assembleia da República", sublinhou, argumentando que, pelo contrário, foi por isso que a economia cresceu mais do que o previsto, que o desemprego baixou além do projectado e que o défice ficou mais baixo."Se querem mesmo saber como se reduziu o défice, a explicação é muito simples: emprego, emprego, emprego", defendeu António Costa. O primeiro-ministro lançou os números: o emprego "poupou em dois anos 448 milhões de euros em subsídios de desemprego" e, em simultâneo, "aumentou 1.600 milhões de euros" as contribuições para a Segurança Social. O primeiro-ministro garantiu que o emprego "responde por metade da redução do défice".

Contudo, frisou o primeiro-ministro, "este bom momento não nos desvia do essencial: preparar o país para o futuro." E é isso que, para o Governo, justifica que a redução do endividamento seja "crucial" para garantir a sustentabilidade do financiamento à economia.





Na resposta, Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, começou por reconhecer que os social-democratas ficam "contentes" com a redução do défice. Mas garantiu que "nem tudo são rosas". E quis saber por que motivos as cativações têm no Governo de Costa uma incidência idêntica à do anterior governo PSD/CDS e porque é que houve "reduções drásticas no investimento público". No final, rematou: "Acha que é sério continuar a dizer aos portugueses que já não vivemos em austeridade?"

(Notícia em actualização)