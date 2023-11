O exemplo de Sampaio e Santana em 2004

Recuando no tempo, encontramos o exemplo de uma outra demissão de um Governo, no caso o de Pedro Santana Lopes, em 2004, aí por iniciativa do então Presidente da República, Jorge Sampaio.



Jorge Paula/Correio da Manhã Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 21:45







O país vai ou não para eleições antecipadas? E a partir de que data vai a demissão do Governo produzir efeitos, sendo certo que já foi aceite pelo Presidente da República e aí não haverá volta a dar? Irá Marcelo optar por um Governo de transição assente no atual quadro político em que o PS tem maioria absoluta? Desde que António Costa anunciou ao país que estava de saída

