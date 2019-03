Protocolo entre RTP e FPF acaba depois de deixar Governo e Bloco perplexos

Pedro Ferreira

Não tardou a reação da Federação Portuguesa de Futebol à "perplexidade" demonstrada por Governo e Bloco de Esquerda relativamente ao memorando assinado com a RTP para o reforço da colaboração entre as duas entidades na área da televisão.

Minutos depois de António Costa e Catarina Martins terem criticado, durante o debate quinzenal realizado esta terça-feira, 19 de março, no Parlamento, o protocolo firmado entre a estação pública e a organização desportiva, e já a FPF decidia "cessar" os efeitos do memorando assinado a 9 de janeiro.



De acordo com fonte oficial da FPF, citada pelo jornal Meios & Publicidade, a instituição presidida por Fernando Gomes considera que dada a falta de compreensão relativamente ao espírito do acordo alcançado com a RTP, "decidiu cessar os seus efeitos". "A FPF continuará a estar disponível para analisar as oportunidades de cooperação com a RTP caso a caso, como sempre sucedeu", acrescentou a mesma fonte.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, começou por salientar que os bloquistas são "muito críticos da direção da RTP" e sobretudo do protocolo firmado entre a estação pública e a FPF, desde logo porque, no mesmo, a RTP se comprometia a "ceder arquivo" ajudando a "criar um canal concorrente a si própria com os seus meios". "A RTP deve defender o serviço público e não andar a criar concorrentes", rematou.

Na resposta, o primeiro-ministro reconheceu que "todos partilhamos da sua perplexidade sobre o memorando assinado entre a RTP e a FPP, e que não foi do conhecimento prévio do Governo".

António Costa revelou mesmo que os ministérios das Finanças e da Cultura (que detém a tutela da RTP) remeteram para a estação liderada por Gonçalo Reis um pedido a "exigir" o esclarecimento sobre cinco questões: por que motivo o memorando não estava previsto no orçamento da RTP; se esse protocolo se insere no conceito de gestão corrente que cabe ao conselho de administração da estação; em que termos a FPF poderia utilizar as instalações do centro de produção norte da RTP; como é que os trabalhadores deste centro seriam cedidos à FPF; e por fim qual a explicação para a RTP participar "numa iniciativa concorrencial da sua atividade" e da atividade de "outros canais de televisão".

Polémica estalou em janeiro



Dias depois da assinatura do protocolo, a Comissão de Trabalhadores da RTP pediu esclarecimentos à administração da empresa sobre o memorando, em particular sobre a situação do jornalista Carlos Daniel que foi escolhido para diretor do novo canal da FPF, embora mantendo o vínculo que o liga à estação pública.

O canal da FPF ficará no lugar 11.º das três principais operadoras de telecomunicações em Portugal (Nos, Altice e Vodafone), estando o lançamento a ser preparado pelo ex-diretor da RTP e da SIC, Nuno Santos, e do próprio Carlos Daniel, que cessou funções na estação do Estado no final do ano passado mediante licença sem vencimento.



(Notícia atualizada às 17:50)