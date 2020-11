PSD diz que Chega é "xenófobo e racista" mas admite aceitar apoio a nível nacional

O vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento, admite que o seu partido poderá vir a aceitar o apoio do Chega para governar a nível nacional, tal como já aconteceu nos Açores. O responsável considera que é "mais grave" o PS negociar com o Bloco de Esquerda, partido "revolucionário" que considera que "nega os princípios básicos da democracia", do que o PSD aceitar o apoio de um partido que admite ter "posições xenófobas e racistas".A posição foi assumida em entrevista ao Público e à Renascença , publicada esta quinta-feira, 12 de novembro. Na entrevista, Nuno Morais Sarmento afirma que "o PSD não fará caminho conjunto com o Chega como o PS fez com o Bloco de Esquerda", para, logo de seguida, admitir que aceitará o apoio do Chega se tal for necessário para governar."Já viu alguém recusar o apoio ou o voto de alguém? O apoio às nossas propostas não se recusa", sublinha, ressalvando que "o PSD não pedirá" propostas ao Chega para incluí-las no seu programa político.