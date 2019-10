Primeiro, reunirá a Comissão Permanente, núcleo duro da direção e, em seguida, a Comissão Política alargada, encontros em que serão analisados os resultados eleitorais.O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não esclareceu se irá continuar e recandidatar-se à liderança do partido - pelos estatutos do partido, deverão realizar-se eleições diretas em janeiro -, tendo dito na noite eleitoral que será uma decisão tomada "com serenidade e ponderação".A alimentar as dúvidas sobre uma eventual recandidatura de Rio estão as declarações ontem feitas pelo seu vice-presidente, David Justino, que na TSF disse não ser óbvio que o atual líder se apresente nas diretas.Na quarta-feira, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro já anunciou que será candidato às próximas diretas.