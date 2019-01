Tiago Petinga/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que, "bem ou mal", os CTT "foram privatizados" e disse não ver "razão para alterar nada" neste modelo de gestão da empresa."Bem ou mal, cada um terá a sua opinião, os CTT foram privatizados e, portanto, neste momento, a gestão dos CTT é da responsabilidade privada e assim deve continuar", defendeu Rui Rio.Para o líder social-democrata, que falava aos jornalistas depois de uma visita ao Hospital de Évora, eventuais reformas ou mudanças nos CTT cabem à administração da empresa."Qualquer reforma que tenham de fazer, porque é menos rentável ou é mais rentável" ou porque a empresa "se meteu num setor em que não se devia ter metido" - os CTT entraram para o setor bancário -, "isso é da responsabilidade dos acionistas privados, da administração privada", argumentou, insistindo: "Não vejo razão para alterar nada".O presidente do PSD falava aos jornalistas após uma visita, que durou mais de duas horas, ao Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde esteve reunido com a administração da unidade hospitalar.As declarações do presidente social-democrata foram feitas depois de, na manhã desta sexta-feira, o primeiro-ministro não ter afastado a possibilidade de renacionalização dos CTT No debate quinzenal que decorreu no Parlamento e instado a dizer pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes a resolver a degradação do serviço prestado pelos CTT revertendo a privatização levada a cabo pelo Governo PSD-CDS, António Costa não afastou a possibilidade. Costa disse que essa é uma decisão para tomar em 2020, altura em que termina o contrato de concessão do serviço postal universal a cargo dos CTT.