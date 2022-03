Governo só é paritário nos ministros. Secretarias de Estado dominadas por homens

Governo foi apresentado como o tendo mais ministras do que ministros, mas o mesmo não se pode dizer das secretarias de Estado. De acordo com a lista divulgada este domingo no site da Presidência da República, há 12 mulheres e 26 homens.O Executivo paritário fica assim limitado à tutela dos ministérios. O Governo é o primeiro a ter a paridade absoluta entre géneros. Em 18 ministros - onde se inclui o primeiro-ministro - há nove mulheres: Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, Ana Mendes Godinho, Helena Carreiras, Catarina Sarmento e Castro, Elvira Fortunato, Marta Temido, Ana Abrunhosa e Maria do Céu Antunes.Mas nas secretarias de Estado há apenas 12 mulheres: Inês Ramires; Isabel Oneto; Patrícia Gaspar; Sofia Batalha; Sara Abrantes Guerreiro; Rita Baptista Marques; Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro; Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes; Fátima Fonseca; Marina Gonçalves; Isabel Ferreira e Teresa Coelho.