Governo: saiba quem são os 38 secretários de Estado

Paulo Cafôfo, ex-líder do PS/Madeira, é o novo secretário de Estado das Comunidades. Fátima Fonseca vai para a Saúde, Sofia Batalha entra na equipa das Finanças com a pasta do Orçamento. Já João Paulo Correia fica com a pasta do Desporto. E o ex-autarca de Viana ganha o Mar.



Tiago Petinga Negócios jng@negocios.pt 27 de Março de 2022 às 20:14







O Presidente da República recebeu este domingo a lista com os 38 secretários de Estasdo escolhidos pelo primeiro-ministro António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita aos Açortes, aceitou os nomes apontados. Conheça aqui a lista na íntegra



MÁRIO FILIPE CAMPOLARGO Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa



TIAGO ANTUNES Secretário de Estado dos Assuntos Europeus



ANDRÉ MOZ CALDAS Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros



EDUARDO PINHEIRO Secretário de Estado do Planeamento



INÊS RAMIRES FERREIRA Secretária de Estado da Administração Pública



FRANCISCO ANDRÉ Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação



PAULO CAFÔFO Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas



BERNARDO IVO CRUZ Secretário de Estado da Internacionalização



MARCO COSTA FERREIRA Secretário de Estado da Defesa Nacional



ISABEL ONETO Secretária de Estado da Administração Interna



PATRÍCIA GASPAR Secretária de Estado da Proteção Civil



JORGE COSTA Secretário de Estado Adjunto e da Justiça



PEDRO TAVARES Secretário de Estado da Justiça



SOFIA BATALHA Secretária de Estado do Orçamento



ANTÓNIO MENDONÇA MENDES Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais



JOÃO NUNO MENDES Secretário de Estado do Tesouro



SARA GUERREIRO Secretária de Estado da Igualdade e Migrações JOÃO PAULO CORREIA Secretário de Estado da Juventude e do Desporto JOÃO NEVES Secretário de Estado da Economia RITA MARQUES Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços JOSÉ MARIA COSTA Secretário de Estado do Mar ISABEL CORDEIRO Secretário de Estado da Cultura PEDRO LOPES TEIXEIRA Secretário de Estado do Ensino Superior ANTÓNIO DE OLIVEIRA LEITE Secretário de Estado da Educação MIGUEL FONTES Secretário de Estado do Trabalho GABRIEL BASTOS Secretário de Estado da Segurança Social ANA SOFIA ANTUNES Secretária de Estado da Inclusão ANTÓNIO LACERDA SALES Secretário de Estado Adjunto e da Saúde MARIA DE FÁTIMA FONSECA Secretária de Estado da Saúde JOÃO GALAMBA Secretário de Estado do Ambiente e da Energia JOÃO PAULO CATARINO Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas JORGE DELGADO Secretário de Estado da Mobilidade Urbana HUGO MENDES Secretário de Estado das Infraestruturas MARINA GONÇALVES Secretária de Estado da Habitação ISABEL FERREIRA Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional CARLOS MIGUEL Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território RUI MARTINHO Secretário de Estado da Agricultura TERESA COELHO Secretária de Estado das Pescas



A tomada de posse dos secretários de Estado acontecerá na próxima quarta-feira, dia 30, juntamente com a dos respetivos ministros.

