Coronavírus tirou quase 8 mil milhões ao PSI-20 em duas semanas negras

As duas últimas semanas foram negras para as bolsas mundiais e o PSI-20 não foi exceção, tendo desvalorizado mais de 13%. Neste curto período de tempo, as descidas registadas pelas 18 cotadas da bolsa nacional traduziram-se numa perda de quase 8 mil milhões de euros. Galp e EDP foram as que mais perderam.

O coronavírus não está a fazer nada bem à saúde do índice PSI-20, que afundou 13,28% para perder 7.846 mil milhões de euros nas duas últimas semanas, o período de tempo em que os mercados sentiram mais marcadamente o receio quanto ao impacto económico do Covid-19.

Ainda assim, a última semana foi menos má para a praça lisboeta do que o ciclo semanal entre 24 e 28 de fevereiro, período em que o principal índice bolsista nacional tinha visto desaparecerem 7.530 mil milhões de euros.





Antes destas duas semanas negras para as bolsas, o índice PSI-20 fechou a sessão de 21 de fevereiro a valer 67.823 milhões de euros. Uma semana depois (a 28 de fevereiro), as 18 cotadas valiam 60.293 milhões de euros para, passados cinco sessões, chegar ao final da sessão de 6 de março com uma capitalização bolsista de 59.977 milhões de euros.