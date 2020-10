Imobiliária espanhola compra hospital transmontano por 25 milhões

O grupo Trofa Saúde, um dos maiores grupos hospitalares privados nacionais, vendeu o imóvel que corporiza o seu hospital de Vila Real à Healthcare Activos, plataforma espanhola especializada em ativos imobiliários no setor da saúde, continuando a gerir a unidade em regime de arrendamento.

Esta primeira operação da Healthcare Activos fora de Espanha foi avaliada em 25 milhões de euros.

"Estamos muito satisfeitos com a aquisição do nosso primeiro ativo em Portugal, gerido a longo prazo por um dos principais operadores do país, com comprovada capacidade de gestão e visão estratégica, com uma aposta predominante na qualidade", explica o fundador e presidente da Healthcare Activos, Jorge Guarner.

Inaugurado faz agora dois anos, o Hospital Trofa Saúde Vila Real foi construído de raiz. Trata-se de um edifício com seis pisos, dos quais dois de estacionamento, possuindo 58 camas de internamento, 83 consultórios médicos, três salas de bloco operatório, duas de gastrenterologia, um ginásio e 35 cabines de tratamento de fisioterapia, uma unidade de cuidados intermédios e uma unidade de cuidados neonatais.

A área de construção da unidade ronda os 23 mil metros quadrados, dos quais 14 mil correspondem a serviços hospitalares, enquanto os restantes nove mil estão dedicados a serviços acessórios ao hospital e áreas técnicas.

O grupo Trofa detém uma dezena e meia de unidades hospitalares, nas cidades de Gaia, Braga, Valongo, Famalicão, Trofa, Guimarães, Maia, Matosinhos, São João da Madeira, Vila do Conde, Loures e Amadora, além de Vila Real.

Contactada a Trofa Saúde, que é liderada por António Vila Nova, fonte oficial do grupo disse ao Negócios que o empresário deverá pronunciar-se mais tarde sobre esta matéria.

Desde a sua criação, em 2016, a Healthcare Activos adquiriu 39 ativos, dos quais 32 se encontram em operação e sete em fase de desenvolvimento, com um valor superior a 450 milhões de euros, e garante que tem em análise mais de 40 imóveis.