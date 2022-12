Espanhóis compram mais dois hospitais em Portugal

A Healthcare Activos, sociedade especializada em imóveis no setor da saúde, que entrou em Portugal com a aquisição do Hospital Trofa Saúde Vila Real, comprou ao fundo FSG Saúde os edifícios que corporizam duas unidades da Luz Saúde.

