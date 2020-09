Malo tem um novo CEO que passou pelo Lusíadas, Sonae e Cimpor

Há cerca de ano e meio, a private equity Atena Equity Partners adquiria a Malo Clinic, após o grupo de clínicas dentárias fundada por Paulo Maló ter obtido um perdão dos credores superior a 40 milhões de euros, no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER) em que o Novo Banco perdoou cerca de metade de uma dívida que ultrapassava os 51 milhões de euros.

Após um processo de reorganização, a Malo Clinic anuncia que entra agora numa nova fase de desenvolvimento, tendo contratado Pedro de Albuquerque Mateus para presidente executivo (CEO).

"O gestor tem como missão potenciar o desenvolvimento da Malo Clinic, que concluiu o seu processo de reorganização e revitalização e está agora preparada para explorar as oportunidades existentes no setor da medicina dentária e alavancar a aposta contínua na experiência do cliente e na inovação, investigação e desenvolvimento", enfatiza a Malo Clinic, em comunicado.

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Pedro de Albuquerque Mateus tem um "percurso consolidado no setor da prestação de cuidados de saúde", tendo sido presidente executivo do Hospital Lusíadas Lisboa, administrador no Grupo Lusíadas Saúde/UnitedHealth Group e na Galilei Saúde, e COO do Hospital de Loures, entre outras funções de gestão em vários grupos privados do sector.

A sua carreira iniciou-se no Citibank Portugal, tendo também desempenhado funções em grupos nacionais como a Cimpor e a Sonae.

Professor convidado do mestrado em Gestão de Unidades de Saúde do INDEG/ISCTE e consultor independente na área da saúde, assim como membro não executivo da direção da Fundação Make a Wish, Pedro Albuquerque Mateus é também business angel, sendo partner e cofundador da EggNEST.





Na Malo Clinic, Pedro Albuquerque Mateus sucede no cargo de CEO a António Pereira.





"O plano estratégico a ser implementado pela nova comissão executiva da Malo Clinic prevê a aposta na melhoria contínua da atividade clínica e o reforço da aposta na inovação e investigação, bem como o desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócio, permitindo reforçar a liderança em Portugal", realça a empresa, que detém meia dúzia de clínicas em Portugal e uma em Varsóvia, capital da Polónia, empregando "mais de 90 profissionais de saúde altamente qualificados e 260 colaboradores".







(Notícia atualizada às 11:48)