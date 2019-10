Novo Banco e CGD vão atrás da fortuna de Maló

Afastado do grupo que fundou, após ter deixado a Malo Clinic com dívidas de 70 milhões de euros para o fundo Atena, que conseguiu um perdão de 40 milhões, o médico e empresário Paulo Maló vê agora o banco estatal e o herdeiro do BES executarem o seu património pessoal.