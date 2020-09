Malo fecha mais de metade das clínicas e contrata novo CEO

A funcionar desde 15 de março apenas para cuidados de medicina dentária urgentes, a Malo Clinic retomou a sua atividade normal a 11 de maio, com a realização de consultas e tratamentos, em sete das suas 14 clínicas, nomeadamente as localizadas em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Funchal, Faro e Alvor.

Entretanto, decidiu fechar a unidade de Alvor e riscar em definitivo as restantes sete da sua rede de clínicas.

No âmbito da estratégia de reorganização, foi decidido concentrar as clínicas satélite nas clínicas regionais de maior dimensão, uma decisão que resultou das limitações de distanciamento social impostas pelas autoridades devido à pandemia, explicou fonte oficial da Malo Clinic ao Negócios.

Esta iniciativa, concluída ainda na fase de reorganização, permite continuar a oferecer aos clientes um serviço premium, que garante as melhores condições de segurança e confiança dos clientes, garantiu o mesmo responsável.

Além das seis clínicas em Portugal, a Malo Clinic tem também uma em Varsóvia, capital da Polónia, empregando mais de 90 profissionais de saúde altamente qualificados e 260 colaboradores.

Entretanto, a Malo Clinic tem um novo CEO - Pedro de Albuquerque Mateus, um gestor com um percurso consolidado no setor da prestação de cuidados de saúde, tendo sido presidente executivo do Hospital Lusíadas Lisboa, administrador no Grupo Lusíadas Saúde/UnitedHealth Group e na Galilei Saúde, e COO do Hospital de Loures, entre outras funções de gestão em vários grupos privados do sector.

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de, a sua carreira iniciou-se no Citibank Portugal, tendo também desempenhado funções em grupos nacionais como a Cimpor e a Sonae.

Pedro de Albuquerque Mateus sucede no cargo de CEO da Malo Clinic a António Pereira.





O novo presidente executivo deste grupo de clínicas dentárias tem como missão potenciar o desenvolvimento da Malo Clinic, que concluiu o seu processo de reorganização e revitalização e está agora preparada para explorar as oportunidades existentes no setor da medicina dentária e alavancar a aposta contínua na experiência do cliente e na inovação, investigação e desenvolvimento, enfatiza a Malo Clinic.

Foi há cerca de ano e meio que a private equity Atena Equity Partners adquiriu a Malo Clinic, após o grupo de clínicas dentárias fundada por Paulo Maló ter obtido um perdão dos credores superior a 40 milhões de euros, no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER) em que o Novo Banco perdoou cerca de metade de uma dívida que ultrapassava os 51 milhões de euros.