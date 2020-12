Subsídios de doença e isolamento em máximos históricos

Os subsídios por doença atribuídos a trabalhadores abrangidos pela Segurança Social subiram 29% entre outubro e novembro, para 219,9 mil pessoas, o valor mais alto desde o início da série, que começa no início de 2001.





"Verificou-se um acréscimo mensal de 28,8% no número de subsídios por doença, em novembro de 2020 (mais 49 231), o que resulta num total de 219 922 subsídios", indica a síntese de informação estatística mensal da Segurança Social.





"Tal como nos meses anteriores, estes totais englobam as baixas por contágio pelo novo coronavírus e o subsídio por isolamento profilático agrupados com o subsídio por tuberculose", precisa a Segurança Social.





De acordo com a série oficial, este salto de quase 50 mil pessoas elevou o número de novembro para o mais elevado desde o início da série.





Pandemia mais do que duplica subsídios





O aumento mais espetacular deu-se na categoria que abrange deste março as baixas por isolamento profilático e por doença covid, além do subsídio por tuberculose. O número de beneficiários mais do que duplicou, de 28.413 pessoas em outubro para 72 mil pessoas em novembro.





Os dados não permitem distinguir entre subsídios por isolamento e subsídios por doença covid-19, ambos pagos a 100%.





Até outubro, o número de novos subsídios por isolamento por cada novo caso estava a cair de forma muito significativa, tal como o Negócios noticiou na altura. O Governo lançou depois os chamados subsídio por isolamento provisórios, de forma eletrónica, o que poderá ter acelerado o processo.



Estes dados não incluem os funcionários públicos admitidos até 2006, que descontam para a Caixa Geral de Aposentações (CGA).