O Movimento de Agricultores do Norte promete manter os bloqueios em Valença, onde centenas de agricultores, com mais de 100 veículos, incluindo tratores, têm condicionado, desde esta manhã, os acessos designadamente em direção a Espanha, até"Até que alguém nos esteja disposto a ouvir não vamos desmobilizar.", lamenta Adelino Esteves, um dos participantes dos protestos, ao Negócios.O Movimento de Agricultores do Norte convocou duas marchas lentas, em simultâneo, que, segundo a RTP, por volta do meio dia, levaram ao corte da rotunda da Estrada Nacional 13 em São Pedro da Torre, em Valença, e estavam a condicionar a circulação na A3 entre as portagens e a ponte internacional Valença-Tui., mas já não estou a lutar por mim, mas pelos meus filhos e pelos meus netos. Nós não pedimos elevados subsídios, mas pequenas ajudas para poder sobreviver, porque", diz Adelino Esteves, produtor natural de Arcos de Valdevez, que conta com 60 cabeças de gado, de bovinos e ovinos, de raças autóctones, herdando da família "as práticas ancestrais do pastoreio" que, enfatiza, "respeitam o ambiente".Os motivos do descontentamento dos agricultores do Norte incluem desde logo "a desvalorização e despromoção dos baldios e os seus apoios específicos, desbarantando o seu potencial de pastoreio e as vantagens da agricultura na gestão destas áreas e na prevenção de incêndios rurais"., alerta, manifestando-se triste com a falta de "sensibilidade" dos políticos.Outro foco prende-se com os "elevados custos dos fatores de produção" e o "esmagamento das margens de lucro da produção primária pela distribuição". "Os custos de produção estão como toda a gente sabe e, depois, um agricultor produz a 1 euro, mas você vai ao supermercado e compra a 3,5 euros. Para onde vai essa margem?", questiona.Esta foi a primeira vez que o Movimento de Agricultores do Norte saiu para a rua em protesto de forma "mais incorporada", mas antes já tinham chamado a atenção do Ministério da Agricultura para os problemas da região, com Adelino Esteves a dar conta de que há sensivelmente um ano houve reuniões com a ministra, Maria do Céu Antunes, que "ficou de criar um grupo de trabalho", o que, lamenta, "não aconteceu"."Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Sinto-me triste por não ter ninguém que venha ao local perceber as nossas especificidades e por não ter um Governo que, diante de determinadas imposições da Comissão Europeia, as explique", realça.