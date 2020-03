Produtores de frutas e legumes pedem fim da TSU durante seis meses para travar "enormes prejuízos"

Os produtores de frutas, legumes e flores associados da Portugal Fresh apelaram esta terça-feira ao Governo para que as empresas do setor fiquem isentas do pagamento da Taxa Social Única durante seis meses, na sequência da pandemia de Covid-19.





A associação chama ainda a atenção para o mercado das plantas e flores, que já estará a sofrer "enormes dificuldades no escoamento da sua produção nos mercados interno e externo, naquele que é o período do ano mais importante para as vendas", e pede por isso ao Governo um "apoio excecional à retirada de mercado de plantas e flores".As empresas representadas pela Portugal Fresh reconhecem que "as medidas até agora anunciadas contribuem para um apoio direto à tesouraria das empresas (...) mas não resolvem os enormes prejuízos que se começam a registar". A associação fez chegar as reivindicações ao Ministério da Agricultura com quem garante estar a manter "estreita colaboração e comunicação".



No mesmo comunicado, a Portugal Fresh garante que os seus associados estão a "adotar todas as medidas necessárias para assegurar o abastecimento de produtos frescos aos portugueses, garantindo que, num período de recolhimento domiciliário, todos tenham acesso a produtos essenciais".



No ano passado, o volume de negócios do setor das frutas, legumes e flores ultrapassou os três mil milhões de euros, com as exportações a superarem 1,6 mil milhões de euros.