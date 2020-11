Aveleda lança vinho verde de 60 euros para "perpetuar" fundador

"O futuro desta casa há-de ser o vinho". O vaticínio foi feito em 1870 por Manoel Pedro Guedes, que foi deputado pelo Partido Regenerador e presidiu à Câmara de Penafiel até abandonar a vida política para fundar a Aveleda, que 150 anos depois lança um vinho da colheita de 2018 que "reflete a personalidade do seu fundador: corajoso, arrojado e inovador".

Com um preço de venda ao público (PVP) de 60 euros para a garrafa de 750 ml – está também disponível no formato de 1,5 litros –, o Manoel Pedro Guedes é inspirado no primeiro "blend" da empresa e produzido com as castas Alvarinho (90%) e Loureiro (10%), provenientes das melhores parcelas da Quinta da Aveleda, em Penafiel. Está pronto a beber, mas "beneficia de tempo em garrafa", até 15 anos.

Numa nota enviada às redações, a Aveleda informa que o seu novo topo de gama repousa durante um ano em garrafa depois da composição do lote final com as melhores barricas e cubas. A vindima é manual, as uvas são arrefecidas durante o transporte até à adega e o vinho estagia durante oito meses: 50% em inox e 50% em barricas de carvalho francês (metade delas são novas).

"Quisemos homenagear o nosso fundador com um vinho extraordinário. Há muitos anos que sonhávamos criar este vinho, de forma a perpetuarmos a memória de Manoel Pedro Guedes e a sua personalidade arrojada e inovadora, que fizeram dele um homem à frente do seu tempo", destacam os primos António e Martim Guedes, trinetos de Manoel, que partilham a presidência executiva da empresa nortenha e representam a quinta geração da família.







O vinho Manoel Pedro Guedes é o novo topo de gama da Aveleda.

Conhecido pela marca Casal Garcia (líder no Brasil e nos EUA), o grupo que fechou 2019 com 19 milhões de garrafas vendidas e uma faturação de 38,5 milhões de euros é o maior produtor e exportador da região dos vinhos verdes, onde tem plantados mais de 400 hectares de vinha.



Está presente em mais de 70 países e detém também as marcas Aveleda, Adega Velha (aguardente) e Quinta Vale D. Maria (Douro) – comprada em 2017 a Cristiano Van Zeller, um dos cinco membros dos Douro Boys –, além da Queijaria da Aveleda e do Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia.