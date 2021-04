Câmara do Porto manda “confinar” mercado de vinhos

O evento "Vinhos a Descobrir", que estava agendado para este fim de semana no Mercado Ferreira Borges, no Porto, foi adiado para 8 e 9 de maio depois de a autarquia ter revogado a autorização que tinha concedido.

Em declarações ao Negócios, a organizadora, Ana Ferro, disse que "a Câmara Municipal do Porto teve um entendimento diferente daquele que tinha motivado a aprovação e não deixou outra solução senão adiar" a iniciativa para o próximo mês.

A decisão do município liderado por Rui Moreira surge depois de o Negócios noticiar que este seria um dos primeiros eventos do setor a aproveitar o período de desconfinamento para regressar ao contacto ao vivo com o público, contando receber cerca de 1.500 visitantes no espaço do Hard Club.

"O Mercado Ferreira Borges tem mais de seis metros de pé direito, sendo naturalmente um lugar arejado e no qual nos sentimos à vontade. Haverá várias pessoas que não irão visitar por não quererem estar em locais nos quais estejam outras pessoas, mas temos sentido uma grande vontade de ‘desconfinar’", confiava a empresária no início desta semana, frisando que o Ferreira Borges é "equiparado a um mercado ao ar livre".

Este é já o segundo adiamento da 5.ª edição do "Vinhos a Descobrir". Em fevereiro, quando "já estava tudo preparado para avançar" e inscritos 80% dos 40 produtores provenientes de várias regiões do país, a organização foi obrigada a alterar a data da iniciativa, que estava agendada para a véspera da Páscoa.

Esta feira de vinhos é uma iniciativa da Inspire, o nome comercial da Sombras da Cidade Lda. Criada em dezembro de 2015 por Ana Ferro e pelo marido, que é também sócio da empresa, além da realização de eventos, a empresa dedica-se também à formação, consultoria e assessoria em hotelaria.