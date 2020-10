Enólogo português, tetraplégico desde 1994, nomeado para Personalidade do Ano nos EUA

Nascido a 29 de março de 1969, no Porto, Bento Amaral começou a praticar vela aos 11 anos. Competiu até 1994, ano em que ficou tetraplégico devido a um acidente no mar - foi projetado para o fundo por uma onda e, ao bater com a cabeça na areia, partiu a quinta vértebra.

Em 2001, iniciou a prática de vela adaptada no barco. Dois anos depois ganhou a medalha de prata no campeonato do mundo e sagrou-se campeão mundial em 2005, tendo representado Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2008.

Entretanto, licenciou-se em Engenharia Alimentar e, em 1999, começou a trabalhar no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), onde foi chefe da Câmara de Provadores até 2013 - ano em que lançou o livro "Sobreviver", em que relata a sua experiência de vida -, sendo atualmente o diretor dos Serviços Técnicos e de Certificação, departamento que certifica os vinhos do Douro e do Porto.

Esta quarta-feira, 14 de outubro, o IVDP anunciou que Bento Amaral acaba de ser nomeado para o prémio "Wine Person of the Year" pela prestigiada revista de vinhos norte americana Wine Enthusiast.

"Este prémio é atribuído a personalidades e empresas que contribuíram, de forma notável, para o mundo do vinho e de outras bebidas alcoólicas", realça o IVDP.

Um prémio que abrange 15 categorias e em que os vencedores serão anunciados na edição "Melhores do Ano" da revista.

O IVDP, instituto público com sede em Peso da Régua, tem por missão promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o processo produtivo, assim como a proteção e defesa das denominações de origem Douro e Porto e indicação geográfica Duriense.