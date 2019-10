28 candidatos a Carro do Ano 2020

A 37.ª edição do Essilor Carro do Ano/Tro­féu Volante de Cristal 2020 arranca este ano com 28 candidatos para suceder ao vencedor da última edição, o Peugeot 508. Do total de inscritos, 24 são ilegíveis a Carro do Ano.



Organizada pelo Grupo Impresa através da SIC/Notícias e do Expresso, esta iniciativa conta a participação de um júri constituído por 19 jornalistas dos principais órgãos de comunicação social portugueses, entre os quais o Jornal de Negócios/Negocios.pt.





A partir de agora, os jurados vão iniciar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso para fazerem a sua avaliação em áreas tão diversas como a estética, desempenhos, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.