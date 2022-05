"Ofereceu-lhe um cavalo em troca de sexo": Musk paga 250 mil dólares para fugir a acusação de assédio

Elon Musk voltou a estar envolto em mais uma polémica. Alegadamente, o dono da Tesla assediou sexualmente uma comissária de bordo de uma companhia de jatos particulares que também era massagista, prometendo em troca dos atos sexuais um cavalo. O caso que decorreu em 2016 mereceu a intervenção da SpaceX que tentou abafar a situação pagando 250 mil euros à vítima.

O caso foi descoberto e confirmado pelo Business Insider, tendo sido a principal fonte da investigação uma fonte próxima desta mulher, que afirmou que a mesma foi encorajada, depois de já ser comissária de bordo, a obter uma licença de massagista para prestar o serviço (até então inofensivo) ao homem mais rico do mundo.

Durante um dos voos, a comissária foi chamada à cabine para massajar Musk. Chegando ao local, o autodenominado "imperador de marte" "estava completamente nu, com um lençol que apenas cobria a parte inferior do corpo". Alegadamente, durante a massagem, Musk "expôs os seus genitais" e "tocou na mulher oferecendo um cavalo se ela ‘fizesse mais’, ou seja se realizasse atos sexuais".

"Ele começou a tocar na coxa [da comissária] e prometeu-lhe um cavalo. Basicamente tentou subornar para receber algum tipo de favor sexual", acrescenta a mesma fonte.

Apesar do ocorrido, a comissária regressou ao trabalho fingindo que nada aconteceu, "apesar da ansiedade que sentia", no entanto, percebeu que estava "a sofrer uma retaliação por não ter colaborado com Musk". Segundo a fonte próxima da vítima, a comissária viu "os turnos cortados e foi aí que começou a entrar numa onda de stress", refere.

Em 2018, a vítima contratou um advogado especialista em direito do trabalho na Califórnia e enviou uma queixa ao departamento de recursos humanos da SpaceX para relatar episódio.



O assunto nunca chegou a tribunal tendo sido medidado nos escritórios da empresa aeroespacial, contado com a presença de Musk. No fim do procedimento, a comissária aceitou receber 250 mil dólares em troca de não divulgar o caso nem avançar para os tribunais.

Contactado por email pelo Business Insider, o homem mais rico do mundo afirmou que "há muito mais para contar nesta história" e ripostou: "[o relato] tem motivações políticas que visam prejudicar-me".



Esta semana Elon Musk perdeu 12 mil milhões de dólares em 24 horas, depois de ter anunciado que passaria a prestar apoio ao Partido Republicano e ter criticado o facto da Tesla ter sido expulsa do índice de ESG do S&P 500 por razões também relacionadas com má gestão de recursos humanos, em concreto dois casos de discriminação racial numa fábrica na Califórnia.