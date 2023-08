Autoeuropa estima paragem de dois meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Cheias na Eslovénia forçam paragem em setembro na Autoeuropa

A Auroeuropa prevê suspender a produção de veículos entre 11 de setembro e 12 de novembro devido à falta de componentes. Esta informação consta de um comunicado interno enviado aos colaboradores a que o Negócios teve acesso.Em causa está uma peça essencial para os motores que é fornecida a partir da Eslovénia, tendo as cheias em agosto afetado severamente as operações do fornecedor em questão.Durante este período de paragem, os trabalhadores da Autoeuropa ficarão em lay-off.(Notícia em atualização)