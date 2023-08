Autoeuropa: Trabalhadores querem salvaguardar que paragem não representa perda salarial

Leia Também Cheias na Eslovénia forçam paragem em setembro na Autoeuropa

erá discutido internamente e será certamente encontrada uma solução", afirmou. Não foram dados mais detalhes sobre o número de "down days" já utilizados pela fábrica ou que outros instrumentos estarão em cima da mesa para evitar perdas salariais.





A Autoeuropa vai suspender a produção a partir da primeira quinzena de setembro e por "algumas semanas", indicou a fábrica do grupo Volkswagen em Palmela num comunicado enviado na segunda-feira aos seus colaboradores



Em causa está a falta de peças de um fornecedor esloveno que foi "severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto". As peças em questão "são essenciais à construção dos motores".



À RTP, Rogério Nogueira explicou que que se trata de "uma peça que faz parte do motor e que afeta várias fábricas e vários modelos". "Estamos a falar de peças muito específicas que não se conseguem fazer noutro lado de uma semana para a outra ou de um mês para o outro, indicou, sublinhando que a administração da fábrica e a casa-mãe estão à procura de soluções.



A comissão de trabalhadores da Autoeuropa afirma estar apreensiva com a paragem de produção da fábrica da Volkswagen em Palmela, mas acredita que será encontrada uma solução em conjunto com a administração da empresa para evitar que os funcionários tenham qualquer tipo de perda salarial."Ainda não falámos sobre isso [salários], mas temos uma posição clara relativamente a essa questão. Independentemente do que se passar e do número de semanas parados, o impacto que o problema terá na produção não se pode refletir na vida dos trabalhadores e nos seus rendimentos", afirmou Rogério Nogueira em declarações à RTP.Além dos "down days" que estão previstos no acordo laboral, num total de 22 dias, Rogério Nogueira adiantou que há "ferramentas para combater o problema", pelo que a comissão de trabalhadores irá discutir o tema com a administração da fábrica. "Vamos falar e quando houver propostas concretas iremos salvaguardar o interesse dos tabalhadores", frisou.Segundo o líder da comissão de trabalhadores,o dossiê "sO representante dos trabalhadores adiantou também que ainda não existe uma data específica para o início da paragem e que é também uma incógnita o período durante o qual a produção ficará suspensa por causa das cheias na Eslovénia, que afetaram um fornecedora da fábrica.