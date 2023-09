Patrões do setor em contacto com Governo para minorar impacto da paragem da Autoeuropa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A associação também está a ter contactos com o Governo para tentar encontrar medidas para tentar minorar os impactos da paragem da produção da Volkswagen Autoeuropa", disse à Lusa o secretário-geral da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), Adão Ferreira.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa revelou na quinta-feira que a empresa vai fazer uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, e que pretende aplicar o 'lay-off' nesse período.

A paragem de produção na Autoeuropa deve-se às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia, que foi "severamente afetado" pelas condições climatéricas que se fizeram sentir naquele país no passado mês de agosto.

De igual forma, a associação disse está a acompanhar a situação junto dos seus associados "para avaliar o impacto da situação inesperada".

Na sexta-feira, o coordenador da CT da Autoeuropa confirmou que a empresa pretende rescindir contratos a termo incerto, um tema que será abordado na reunião com a administração, na próxima semana.

A CT e a administração da Autoeuropa reúnem-se na segunda e na terça-feira para discutir as condições financeiras do 'lay-off´, mas os representantes dos trabalhadores defendem que a empresa tem todas as condições para garantir os rendimentos de todos os colaboradores.