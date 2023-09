Autoeuropa: Trabalhadores e empresa "ainda não chegaram a entendimento". Reunião continua amanhã

A comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa e a administração da empresa "ainda não chegaram a entendimento" sobre as condições financeiras do "lay-off", durante a anunciada paragem forçada da produção da fábrica de automóveis de Palmela, pelo que voltam a reunir-se esta terça-feira.A informação foi avançada ao Negócios pelo coordenador da CT da Autoeuropa, Rogério Nogueira, após o fim do encontro desta segunda-feira, dando conta de que "nada ficou acertado"."Ainda não chegámos a um entendimento", afirmou, revelando que a reunião prossegue esta terça-feira, altura em que se esperam então novidades sobre as condições do "lay-off" do universo de 5.000 trabalhadores da Autoeuropa.A fábrica de automóveis da Volkswagen anunciou, na semana passada, que vai ser forçada a parar a produção, entre 11 de setembro e 12 de novembro, devido às dificuldades com que se deparou por um fornecedor da Eslovénia afetado pelas cheias.