Autoeuropa: Trabalhadores garantem 95% do salário durante paragem de produção

Leia Também Trabalhadores da Autoeuropa aguardam destino antes da paragem

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa e a administração da empresa chegaram a acordo, após dois dias de negociações, o qual prevê a garantia de 95% dos salários durante o lay-off a aplicar durante a paragem de produção na fábrica de Palmela, por um período de nove semanas.A informação foi avançada pelo coordenador da CT da Autoeuropa, Rogério Nogueira, em declarações citadas pela RTP."Chegámos a um meio termo e foi isso que conseguimos. Vamos ter 95% da remuneração de subsídio de turno, mais o ordenado, vamos garantir que os trabalhadores temporários regressem para a Autoeuropa quando a produção voltar a normalizar", revelou o responsável, à saída da reunião, dando conta de que outros rendimentos também não serão afetados.Segundo Rogério Nogueira, "outra coisa extremamente importante" foi assegurada: "garantimos que a paragem não vai ter impacto no nosso prémio de objetivos, que é significativo".Também o prémio de assiduidade não sairá beliscado, à luz do acordo fechado com a Autoeuropa que ainda assim, na perspetiva do coordenador da CT, "tinha condições e podia dar mais do que deu, mas foi o possível".Em comunicado, enviado às redações, a Volkswagen Autoeuropa concretiza os termos do acordo, explicando que foi acertado o pagamento do "complemento da contribuição retributiva legal a 80% da remuneração base, incluindo subsídio de turno" e que, "adicionalmente, será dada uma compensação de 15% resultante da ferramenta de flexibilidade de 'downdays', equivalente a um total de seis "downdays", com aplicação individual proporcional durante o período de lay-off"."Assim respondemos à necessidade da manutenção da liquidez financeira dos nossos colaboradores durante este período", refere o grupo, afirmando estar "empenhado no restabelecimento da produção nas fábricas afetadas com a maior brevidade possível", tendo, para o efeito, equipas de apoio técnico no fornecedor e continua a avaliar fontes de abastecimento alternativas".A fábrica de automóveis da Volkswagen anunciou, na semana passada, que vai ser forçada a parar a produção, por nove semanas, entre 11 de setembro e 12 de novembro, devido às dificuldades com que se deparou um fornecedor esloveno de peças "essenciais à construção de motores" que foi "severamente afetado" por fortes cheias, no início de agosto."A direção da fábrica está a acompanhar a evolução da situação com o apoio das equipas de compras e aprovisionamento e logística do grupo Volkswagen no sentido de reduzir o período de paragem de produção", enfatiza a empresa, insistindo que "na possibilidade da antecipação da normalização do fluxo da cadeia de abastecimento, a produção na fábrica de Palmela será retomada com a maior brevidade possível"(Notícia atualizada às 17:15 com informação dos termos exatos do acordo constantes de um comunicado da Volkswagen)