 Bruxelas com reservas à fusão entre a PSA e a Fiat

Os reguladores da concorrência da União Europeia (UE) terão transmitido à PSA e à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) algumas preocupações com a proposta de fusão que dará origem ao quarto maior grupo automóvel mundial, avança esta segunda-feira a Reuters, citando fontes próximas do processo.





As questões estarão relacionadas com a posição dominante que a nova empresa, fruto da fusão avaliada em 50 mil milhões de euros, poderia assumir em alguns mercados.O CEO da PSA, Carlos Tavares, indicou em abril que o processo de fusão estava a ser "acelerado" pelas equipas de ambas as empresas e que a pandemia da covid-19 não alterou o calendário previsto para a concretização do negócios.Logo em novembro, Tavares disse estar disponível para "todas as concessões" necessárias para receber "luz verde" da Concorrência europeia.A proposta de fusão entre iguais prevê que Carlos Tavares assuma o cargo de CEO da nova "gigante" do setor automóvel.