Carros elétricos mais vendidos em janeiro em Portugal com líder inesperado

As entregas de ligeiros de passageiros totalmente elétricos em Portugal iniciaram 2023 com um novo recorde mensal. Os 2.253 veículos matriculados superam o anterior máximo histórico alcançado em setembro do ano passado.Com os veículos totalmente elétricos a serem uma aposta cada vez mais forte dos fabricantes, a lista das marcas que mais carros elétricos venderam no primeiro mês do ano traz várias surpresas.A Dacia atinge de forma inédita a liderança ao matricular 231 unidades. A marca romena do grupo Renault bate a Tesla pela margem mínima.A fabricante liderada por Elon Musk fechou janeiro com 230 veículos entregues. O valor é atípico para a Tesla, uma vez que a marca tradicionalmente concentra as entregas no último mês de cada trimestre. Em janeiro de 2022 a Tesla tinha matriculado apenas um automóvel.A fechar o pódio surge mais uma surpresa: a Volvo. A marca sueca entregou 201 carros totalmente elétricos, uma subida de 6.600% em termos homólogos.A alemã BMW falha por pouco a fasquia das duas centenas de viaturas matriculadas. A marca bávara encerrou janeiro com 193 carros entregues, o que representa um crescimento de 484% face a janeiro de 2022.No quinto posto surge a líder de mercado no total de ligeiros de passageiros: a Peugeot. A marca do leão entregou 151 unidades elétricas, mais 46,6% do que um ano antes. Logo atrás aparece a rival Renault, com 147 veículos e uma subida de 267,5%.O sétimo lugar pertence à Volkswagen que matriculou 143 carros elétricos, mais 376,7% do que há um ano.A fechar o Top 10 surgem a Nissan, Opel e Citroën.No total, foram 28 as marcas que entregaram pelo menos um carro totalmente elétrico em janeiro.