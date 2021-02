Quadriciclo elétrico da Citroën chega a Portugal no 2.º trimestre e só pode ser comprado online

A Citroën vai iniciar no segundo trimestre a venda em Portugal do AMI, um mini-carro elétrico que não requer carta de condução. O veículo, classificado como quadriciclo, é produzido em Marrocos e custará cerca de sete mil euros, sensivelmente o mesmo preço que no mercado francês, indicou ao Negócios fonte oficial da Stellantis.

O veículo tem apenas 2,41 metros de comprimento – menos 30 centímetros do que um Smart – e capacidade para transportar duas pessoas. A autonomia do AMI é de 70 quilómetros, estando vocacionado para um público "jovem e urbano". O veículo tem uma velocidade máxima de cerca de 46 quilómetros/hora e demora três horas a ser carregado numa tomada doméstica.

O novo veículo apenas poderá ser comprado online, embora os clientes possam deslocar-se aos concessionários para levantar o AMI ou para observar de perto o mini-carro e até mesmo testá-lo.

Em Portugal já são vendidos quadriciclos elétricos semelhantes, como é o caso do Renault Twizy.