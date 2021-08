Mini-carro elétrico da Citroën chega a Portugal em setembro. Preços começam nos 7.350 euros

Leia Também Citroën lança versão para profissionais de mini-carro elétrico que não precisa de carta

O Citroën AMI, um mini-carro elétrico que pode ser conduzido a partir dos 16 anos sem necessidade de carta, chega a Portugal em setembro, anunciou esta terça-feira a marca francesa em comunicado.O veículo tem um preço que começa nos 7.350 euros e vai até aos 8.710 euros, segundo a versão escolhida. Já o modelo destinado aos profissionais, o AMI Cargo, custa 7.750 euros.A compra é feita exclusivamente online, podendo também ser feita nos pontos de venda aderentes da Citroën e na rede de lojas FNAC aderentes.A versão mais barata, ou de entrada, é o AMI AMI, e custa 7.350 euros. Seguem-se versões personalizadas e mais equipadas designadas por MY AMI Orange, MY AMI Khaki, MY AMI Grey e MY AMI Blue, com um preço de 7.750 euros, bem como dois packs: AMI Pop (8.250 euros) e AMI Vibe (8.710 euros).Para já, o AMI só poderá ser comprado sem financiamento. Mas, a marca gaulesa promete para breve disponibilizar soluções que vão do carsharing, através da Free2Move, à compra com financiamento, passando pelo aluguer de longa duração.O AMI tem uma autonomia de 75 quilómetros, sendo alimentado por uma bateria de 5,5 kWh de iões de lítio, que é recarregável em três horas numa tomada elétrica normal de 220 volts. O motor de 6 kW permite atingir uma velocidade máxima de 45 km/hora.