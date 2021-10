Tesla já é uma "trillion dollar baby"

A Tesla, uma das empresas do multimilionário Elon Musk, atingiu um valor de mercado de um bilião de dólares, juntando-se ao clube das "trillion dollar babies". Este marco na história da fabricante norte-americana acontece à boleia de uma subida acima de 9% das ações da empresa, que estão em negociar num máximo de 994,14 dólares. As ações da Tesla já subiram 41% este ano.

Ao chegar a este patamar, a Tesla junta-se às gigantes de tecnologia que já ultrapassaram esta marca, como é o caso da Alphabet ou da Amazon. No caso da Apple e da Microsoft, já houve outra subida de patamar, uma vez que estas empresas ultrapassaram uma capitalização bolsista de dois biliões de dólares.



A Tesla está a reagir em alta a um conjunto de factores anunciados esta segunda-feira. A empresa recebeu uma encomenda de 100 mil veículos da companhia de aluguer de automóveis Hertz, que poderá ascender a 4,4 mil milhões de dólares. A empresa encomendou principalmente Model 3 à Tesla, na esperança de fazer com que 20% da frota global seja composta por elétricos.

Também esta segunda-feira foram divulgados dados sobre as vendas de automóveis no mercado europeu, que dão conta de que o Model 3 da empresa foi o carro mais vendido na Europa em setembro. Esta é a primeira vez em que um carro elétrico destronou os automóveis com motor de combustão. Em setembro a Tesla contabilizou remessas de 24.591 Model 3, uma subida de 58% face aos dados homólogos.



Na semana passada a empresa apresentou as contas do terceiro trimestre, revelando que obteve 1.618 milhões de dólares de lucro, quase quintuplicando os 331 milhões registados em igual período do ano passado. Nos primeiros nove meses do ano a Tesla acumula lucros de 3.198 milhões de dólares.